Москвичей предупредили об опасной жаре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за очень высокой температуры.

Оранжевый –предпоследний уровень погодной опасности. Он означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать вплоть до 23 часов вторника, 22 июня.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам шесть температурных рекордов на новой неделе. Высока вероятность, что будет установлен абсолютный максимум всего июня. Он держится с 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса. Сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад.

Метеоролог отметил, что только к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух до 29–34 градусов. По словам Тишковца, даже ночами будет так тепло, как положено по климату днем, – около плюс 20 градусов.