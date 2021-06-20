Москвичам пообещали шесть температурных рекордов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на предстоящей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, воздух прогреется до 36 градусов жары.



"На большей части Среднерусской равнины с неба не упадет ни капли дождевой воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить. Температурный фон на 13–15 градусов станет превышать климатическую норму июня, что является аномалией", – цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец уточнил, что в течение недели может быть установлено пять-шесть температурных рекордов дня. Также высока вероятность, что будет установлен абсолютный максимум всего июня. Он держится с 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса. Сопоставимая жара наблюдалась 120 лет назад.

Метеоролог отметил, что только к выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки кучево-дождевых облаков, которые освежат воздух до 29–34 градусов. По словам Тишковца, даже ночами будет так тепло, как положено по климату днем, – около плюс 20 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до вечера понедельника. Это предпоследний уровень погодной опасности, который означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 20:00 воскресенья и понедельника. В это время в городе ожидается очень высокая температура – от 30 до 32 градусов. Во вторник и пятницу в Москве ожидается до 35 градусов, в среду и четверг – до 34, в субботу – до 33 градусов. По оценке метеорологов, прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6–8.