Москвичей предупредили об аномально жаркой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до вечера понедельника, сообщает Гидрометцентр России.
Это предпоследний уровень погодной опасности, который означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Предупреждение будет действовать с 12:00 до 20:00 воскресенья и понедельника. В это время в городе ожидается очень высокая температура – от 30 до 32 градусов.
Синоптики ожидают, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца следующей недели. Дневные показания термометров будут близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.
Во вторник и пятницу в Москве ожидается до 35 градусов, в среду и четверг – до 34, в субботу – до 33 градусов. По оценке метеорологов, прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6–8.
Жителей призывают позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.
Ранее синоптик рассказал, как долго продержится аномальная жара в Москве. По словам специалиста, период жары будет крайне длительным. При этом температура окажется выше нормы на 7–9 градусов.
Метеоролог рассказал, сколько еще продлится жара в столице
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