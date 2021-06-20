Москвичей предупредили об аномально жаркой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до вечера понедельника, сообщает Гидрометцентр России.

Это предпоследний уровень погодной опасности, который означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 20:00 воскресенья и понедельника. В это время в городе ожидается очень высокая температура – от 30 до 32 градусов.

Синоптики ожидают, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца следующей недели. Дневные показания термометров будут близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.

Во вторник и пятницу в Москве ожидается до 35 градусов, в среду и четверг – до 34, в субботу – до 33 градусов. По оценке метеорологов, прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6–8.

Жителей призывают позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

Ранее синоптик рассказал, как долго продержится аномальная жара в Москве. По словам специалиста, период жары будет крайне длительным. При этом температура окажется выше нормы на 7–9 градусов.