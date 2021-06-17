Синоптик рассказал о начале купального сезона в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Купальный сезон начался в Москве и Подмосковье. Об этом объявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью ТАСС.

Специалист заявил, что температура воды в Москве-реке составляет от 18 до 21 градуса. Такие показатели являются комфортными для человека.

"Я уже сам купался, вода великолепна. Уже можно купаться без проблем", – подтвердил Тишковец.

Он уточнил, что лучше всего вода прогрелась в районе Звенигорода. Там температура воды в Москве-реке поднялась до 21 градуса.

Ранее жителей центра Европейской России предупредили о приходе аномальной жары. Сообщалось, что температура повысится после того, как регион окажется под влиянием антициклона.

Позднее Тишковец предположил, что жара в Центральной России может побить рекорд времен Октябрьской революции. Эксперт отмечал, что на следующей неделе зной усилится до 30–33 градусов.