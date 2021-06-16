Жара в Центральной России может побить рекорд времен Октябрьской революции

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Столбики термометров в Центральной России 22 июня могут подняться до 31,8 градуса и выше, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, такой жары не было со времен Октябрьской революции 1917 года.
Жара ожидается в выходные в связи с тем, что в предстоящие пять суток в Центральной России будет господствовать малооблачный антициклон. На следующей неделе зной усилится до 30–33 градусов.
"Таким образом, 22 июня вероятен повтор и даже падение рекорда 1917 года, когда было 31,8 градуса", – сказал Тишковец.
Синоптик предупредил, что в ближайшие дни повысится пожароопасность до высокой и чрезвычайной степени.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве.
Согласно прогнозам, 16 июня вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. В черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков. Данные стоки очищены, но имеют температуру выше естественной.
"Утро": в среду в Москве прогнозируется теплая погода
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: