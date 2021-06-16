Жара в Центральной России может побить рекорд времен Октябрьской революции

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столбики термометров в Центральной России 22 июня могут подняться до 31,8 градуса и выше, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, такой жары не было со времен Октябрьской революции 1917 года.

Жара ожидается в выходные в связи с тем, что в предстоящие пять суток в Центральной России будет господствовать малооблачный антициклон. На следующей неделе зной усилится до 30–33 градусов.

"Таким образом, 22 июня вероятен повтор и даже падение рекорда 1917 года, когда было 31,8 градуса", – сказал Тишковец.

Синоптик предупредил, что в ближайшие дни повысится пожароопасность до высокой и чрезвычайной степени.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве.

Согласно прогнозам, 16 июня вода в Москве-реке прогреется выше 20 градусов. В черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков. Данные стоки очищены, но имеют температуру выше естественной.