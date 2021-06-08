Врач рассказал, кому опасно принимать холодный душ, пока отключена горячая вода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, кому не рекомендуется принимать холодный душ во время отключения в квартире горячей воды.
В Москве плановые отключения начались с 11 мая. Максимальный срок профилактических работ – 10 дней. Узнать график можно с помощью специального информационного сервиса на mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайте moek.ru.
По словам врача, мыться в холодной воде могут только те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем.
"Если у человека есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой и он, не готовясь, резко под холодную воду полезет, то в теории это может вызвать нежелательные сосудистые осложнения: спазм сосудов, в том числе коронарных", – подчеркнул он.
Вместе с тем специалист отметил, что холодный душ не приведет к простуде, если не впадать в крайности.
Терапевт добавил, что для тех, кто боится замерзнуть, сейчас в специализированных магазинах продается множество устройств для подогрева воды.
"Проточные водонагреватели с этим вполне справляются. Они дают не сумасшедший напор, но в душ сходить вполне можно", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее председатель клуба "Моржи столицы" Наталья Серая рассказала, что благодаря закаливанию у людей повышается иммунитет и укрепляется организм. Она предупредила, что купаться стоит регулярно и минимум 2–3 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку, но для каждого человека должен быть индивидуальный подход.
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