Врач рассказал, кому опасно принимать холодный душ, пока отключена горячая вода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24, кому не рекомендуется принимать холодный душ во время отключения в квартире горячей воды.

В Москве плановые отключения начались с 11 мая. Максимальный срок профилактических работ – 10 дней. Узнать график можно с помощью специального информационного сервиса на mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайте moek.ru.

По словам врача, мыться в холодной воде могут только те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем.

"Если у человека есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой и он, не готовясь, резко под холодную воду полезет, то в теории это может вызвать нежелательные сосудистые осложнения: спазм сосудов, в том числе коронарных", – подчеркнул он.

Вместе с тем специалист отметил, что холодный душ не приведет к простуде, если не впадать в крайности.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если быстренько ополоснуться и вытереться, то ничего страшного – не простудитесь. Сердечникам я бы не советовал, всем остальным – можно.

Терапевт добавил, что для тех, кто боится замерзнуть, сейчас в специализированных магазинах продается множество устройств для подогрева воды.

"Проточные водонагреватели с этим вполне справляются. Они дают не сумасшедший напор, но в душ сходить вполне можно", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее председатель клуба "Моржи столицы" Наталья Серая рассказала, что благодаря закаливанию у людей повышается иммунитет и укрепляется организм. Она предупредила, что купаться стоит регулярно и минимум 2–3 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку, но для каждого человека должен быть индивидуальный подход.