Как узнать, когда и на сколько в доме отключат горячую воду на профилактику

В Москве начались плановые отключения горячей воды. Это необходимо, чтобы подготовить централизованную отопительную систему города к следующему сезону. В какой очередности будут проводиться работы и как узнать, когда именно в вашем доме отключат воду, – в материале Москвы 24.

Зачем отключают горячую воду?

С 11 мая в столице начались плановые отключения горячей воды в домах. На тепловых сетях и оборудовании систем теплоснабжения проводятся профилактические работы, чтобы в будущем сезоне отопление работало бесперебойно.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Вадим Булавинов сообщил в диалоге с Москвой 24, что если не делать профилактику, то в холодный сезон сети могут порваться и люди останутся без отопления.





Вадим Булавинов заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Если вовремя не делать профилактику в любой абсолютно системе или технике, то она может испортиться в самый неожиданный и неподходящий момент. Чтобы этого не случилось, нужны профилактика, ремонт, перекладка труб, своевременное обследование всех систем.

Булавинов подчеркнул, что отключение горячей воды в столице проводится в соответствии с цикличным графиком. "В мае – одни, в июне – другие. Ведь нельзя одновременно за июль месяц, самый теплый, сделать всю профилактику, потому что работают подрядные организации в определенном жестком графике по всему многомиллионному городу. И одномоментно сделать профилактику физически невозможно", – добавил политик.

Поэтапное отключение горячей воды будет проводиться более чем в 74 тысячах зданий Москвы, включая 34 тысячи жилых домов. Сначала профилактические работы пройдут в промышленных, административных и жилых зданиях, затем школах, детских садах и больницах. В среднем горячую воду будут отключать в каждом здании на 5 дней, максимальный срок – не более 10 дней.

Как узнать, когда в доме отключат воду?

График работ можно узнать онлайн любым из трех способов:

1. на сайте mos.ru в специальном информационном сервисе;

2. через мобильное приложение "Моя Москва";

3. на официальном сайте moek.ru.

Также на сайте mos.ru можно настроить функцию с уведомлением об отключении горячей воды. Так вы никогда не пропустите информацию и сможете подготовиться к периоду профилактических работ.

Если у вас остались вопросы по поводу отключения горячей воды в доме, можно позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. Голосовой помощник предоставит необходимую информацию.

Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко