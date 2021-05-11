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Москва 24

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Город

16:31

Отопление отключили в 68% зданий в Москве

город ЖКХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 68% столичных зданий отключили отопление. Информация об этом появилась на странице ПАО "МОЭК" в Facebook.

"На летний режим работы переведены системы теплоснабжения 49 626 (68% от общего количества) зданий Москвы. Среди них 24 929 жилых зданий (72% от общего количества)", – говорится в сообщении.

Из-за сокращения объема циркулирующего теплоносителя в резерв переведены 12 из 24 насосно-перекачивающих станций.

11 мая МОЭК начала проводить летние профилактические работы на теплосетях. Мероприятия являются частью подготовительной работы к отопительному сезону 2021–2022 годов.

Ранее на своем официальном сайте МОЭК опубликовала график отключения горячей воды в столице в 2021 году. Чтобы получить информацию по конкретному дому, необходимо ввести в поисковой строке название улицы, а также указать номер строения.

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