В столице начались плановые отключения горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Плановые отключения горячей воды начались в столичных домах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Это необходимо для подготовки централизованной отопительной системы города к будущему сезону. На тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения специалисты проводят профилактические работы. Максимальный срок отключения горячей воды – 10 календарных дней.
Узнать график можно с помощью специального информационного сервиса на mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на сайте moek.ru. Также через раздел "Настройка подписок" на mos.ru можно настроить уведомление об отключении. Кроме того, нужную информацию подскажет голосовой помощник единой справочной службы правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погодные условия в Москве соответствуют условиям для отключения отопления. Специалист заявил, что среднесуточная температура на текущей неделе в столице будет существенно выше 8 градусов тепла.
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