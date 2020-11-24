Специалисты рассказали о пользе закаливания для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Каждый год в России 24 ноября открывают сезон купания в ледяной воде, отмечая День моржа. Специалисты рассказали, какая польза может быть для здоровья от купания в ледяной воде, сообщает News.ru.
По словам экспертов, в этом году на начало сезона закаливания не повлияла пандемия коронавируса, люди продолжили укреплять здоровье с помощью моржевания.
Президент клуба закаливания "Белые медведи" Виктор Бикинеев сообщил, что активность моржей по стране в настоящий момент разная. По его словам, в городах-миллионниках жители ведут себя аккуратнее и к моржеванию в период пандемии относятся настороженно.
"Только около 30% занимающихся моржеванием в нашем клубе – это люди старше 60 лет. А вот молодежи у нас много", – говорит Бикинеев.
Председатель клуба закаливания и зимнего плавания "Моржи столицы" Наталья Серая сказала, что в городе занимаются моржеванием преимущественно люди в возрасте от 30 до 40 лет. Приходят на прорубь и семьи с детьми.
"Главное делать это под присмотром опытных людей. Потому что холод может быть как другом, так и навредить. Я рекомендую начинать закаливание только в здоровом состоянии, поскольку воздействие холодной воды – это определенный стресс для организма", – обращает внимание она.
Специалист рассказала, что с закаливанием у человека могут запуститься некоторые процессы, которые обычно находятся в "спящем режиме". Благодаря им у людей повышается иммунитет и укрепляется организм. Тренер подчеркивает, что для каждого человека должен быть индивидуальный подход. Эксперт предупредила, что купаться стоит регулярно и минимум 2–3 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку.
Врач-терапевт Александр Барвинский говорит, что закаливание поможет справиться со стрессами. "Любые механизмы ответа на них в нашем теле сопряжены с выбросом адреналина, который мобилизует энергетические способности организма. А в современном мире в ответ на стресс мы продолжаем сидеть, и вся эта буря гормональных всплесков остается нереализованной", – сказал медик.
Ранее врач рассказала о пользе елок при профилактике коронавируса. По мнению специалиста, елки, которые люди ставят в домах на Новый год, также помогают при лечении от инфекции.
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