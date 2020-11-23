Врач рассказала о пользе елок при профилактике коронавируса

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Хвойные деревья являются хорошим средством для профилактики коронавируса, считает терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщает News.ru.
По мнению специалиста, елки, которые люди ставят в домах на Новый год, также помогают при лечении от инфекции. Хвоя является хорошим септиком, она вырабатывает много кислорода, отметила врач.
"С точки зрения очистки воздуха – содержит фитонциды. Они являются септиками практически все. Они как раз и дают этот запах. В воздухе появляется их присутствие, идет очищение воздуха. Фитонциды имеют свои молекулы, свою структуру. Все вирусы, что находятся в помещении, садятся на эти молекулы, они группируются и садятся на пол", – рассказала Лапа.
Кроме того, запах ели улучшает настроение, что способствует скорейшему выздоровлению, заключила врач.
Ранее сообщалось, что елочные базары в столице планируется открыть 20 декабря. Всего будет организовано около 300 елочных базаров. Кроме того, будет работать онлайн-базар с доставкой по Москве.
Москву продолжают украшать к Новому году в любую погоду
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: