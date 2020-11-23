Врач рассказала о пользе елок при профилактике коронавируса

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Хвойные деревья являются хорошим средством для профилактики коронавируса, считает терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщает News.ru.

По мнению специалиста, елки, которые люди ставят в домах на Новый год, также помогают при лечении от инфекции. Хвоя является хорошим септиком, она вырабатывает много кислорода, отметила врач.

"С точки зрения очистки воздуха – содержит фитонциды. Они являются септиками практически все. Они как раз и дают этот запах. В воздухе появляется их присутствие, идет очищение воздуха. Фитонциды имеют свои молекулы, свою структуру. Все вирусы, что находятся в помещении, садятся на эти молекулы, они группируются и садятся на пол", – рассказала Лапа.

Кроме того, запах ели улучшает настроение, что способствует скорейшему выздоровлению, заключила врач.

Ранее сообщалось, что елочные базары в столице планируется открыть 20 декабря. Всего будет организовано около 300 елочных базаров. Кроме того, будет работать онлайн-базар с доставкой по Москве.

