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Город

14:14

Главную елку страны привезут из Нарофоминского округа

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главную елку страны, которая будет украшать Соборную площадь в столице, привезут из Нарофоминского округа Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Московской области.

"Подмосковные энергетики обеспечат энергоснабжение площадки, на которой зеленая красавица будет готовиться к отправке в Кремль", – отметили в ведомстве.

Возраст дерева – более ста лет. Также в пресс-службе напомнили, что для прошлогодних праздников ель привозили из Можайского округа, высота дерева составляла около 25 метров.

По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, спилить ель планируют 9 декабря, а в Кремль ее доставят 11 декабря.

Ранее Москву начали украшать к Новому году. На набережной Тараса Шевченко установили инсталляцию с цифрой "2021".

Телеканал Москва 24 показал, как Лапландия готовится к Новому году

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