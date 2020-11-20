Психолог объяснила, почему россияне приобретают новогодние игрушки в виде коронавируса

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Елочные украшение в виде коронавируса часто приобретают люди, со скепсисом относящиеся к информации о COVID-19 и его последствиях, рассказала News.ru психолог Яна Якупова.
По словам эксперта, под этим бесстрашием люди часто скрывают сильное беспокойство, которое стараются игнорировать.
"Покупка игрушки в виде коронавируса в подобной ситуации придает человеку уверенность в собственном бесстрашии", – пояснила специалист.
Кроме того, игрушки в виде COVID-19 часто покупают граждане, стремящиеся отличиться от других, а также люди, которые хотят оставить у себя "пандемийный раритет", добавила специалист.
Якупова также рассказала, что особенно популярны среди граждан новогодние украшения в виде Деда Мороза в медицинской маске – такие игрушки добавляют немного юмора в будни людей, уставших от ограничений.
"Смех и веселье дают человеку возможность расслабиться даже в самые сложные жизненные периоды", – подчеркнула эксперт.
Однако Якупова порекомендовала беспокойным людям отказаться от приобретения подобных украшений, потому что они могут только усилить тревогу и страх перед коронавирусной инфекцией.
Столицу уже начали украшать к Новому году. Светящиеся инсталляции появились на набережной Тараса Шевченко. К открытию готовят московские катки, там начали заливать лед.
Москвичи готовятся к Новому году и ищут для детей Деда Мороза
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