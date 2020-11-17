Елочные базары в Москве откроются 20 декабря

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Елочные базары в столице планируется открыть 20 декабря. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Москвичи смогут приобрести к празднику как отечественные ели и сосны, привезенные из соседних регионов, так и зарубежные", – сообщили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что всего будет организовано около 300 елочных базаров. Кроме того, будет работать онлайн-базар с доставкой по Москве.

Сергей Собянин ранее заявил, что в столице из-за пандемии коронавируса не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия.

В свою очередь, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в новогоднюю ночь не будут работать московские рестораны.