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Организаторы мероприятий рассказали, как пройдут корпоративы из-за коронавируса

Елка в Сети: как COVID-19 повлиял на новогодние корпоративы
общество город Новый год

Власти Москвы назвали условия, при соблюдении которых работодатель может организовать новогодний корпоратив для своих сотрудников. В частности, речь идет об ограниченном количестве гостей на мероприятии. Рассказываем, какие еще меры необходимо будет соблюдать, а также какие услуги в новых условиях предлагают организаторы корпоративов.

Надеть маску и отсесть подальше

Фото: depositphotos/chagin

С 13 ноября и до 15 января 2021 года в столице действуют новые ограничения, связанные с COVID-19. В том числе власти города запретили обслуживание посетителей в заведениях общественного питания, ночных клубах, караоке- и боулинг-клубах, на дискотеках и в других развлекательных точках с 23:00 до 06:00.

Кроме того, столичные рестораны не будут работать в новогоднюю ночь. Также в этом году в городе отменили традиционные новогодние и рождественские мероприятия. Однако при соблюдении ряда требований проведение праздничных корпоративов возможно, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Если корпоратив проходит в вечернее время и заканчивается в 23:00, то никаких проблем здесь нет. Есть еще требование Роспотребнадзора, что одновременно не может присутствовать более 50 человек.
Алексей Немерюк
глава столичного департамента торговли и услуг

В свою очередь, начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков добавил, что гости новогодних корпоративов должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать безопасное расстояние. Средства индивидуальной защиты участникам мероприятия можно снимать только за столом.

"Если будут нарушения при проведении любых мероприятий, в том числе корпоративов, собраний, вечеров встреч выпускников и так далее, то последуют административные наказания вплоть до приостановки деятельности такой организации", – рассказал Данчиков.

За нарушение масочно-перчаточного режима гражданам грозит штраф 4 тысячи рублей. Юрлицу – до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – приостановка деятельности организации на срок до 90 суток.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники с семьей и минимизировать контакты с другими людьми. По его словам, это поможет обезопасить себя и окружающих.

Отметим онлайн?

Фото: depositphotos/Elnur_

После того как власти города объяснили требования для проведения новогодних корпоративов, резкой активизации клиентов не случилось, в дальнейшем ажиотаж вряд ли возникнет, рассказал Москве 24 генеральный директор ивент-агентства BigJack Николай Андреев.

"Мы сделали исследования по нашим ключевым клиентам, а это около 300 крупных компаний, и столкнулись с тем, что где-то 50% сотрудников решили вообще ничего в этом году не проводить, еще примерно 50% опрошенных отложили этот вопрос до конца ноября. С этими клиентами планируем установить контакт и понять, что они в итоге решили", – сказал Андреев.

На данный момент сказать, что кто-то выстроился в очередь, потому что все быстро побежали заказывать мероприятие, такого нет. В целом рынок ивента с марта скорее мертв, чем жив.
Николай Андреев
генеральный директор ивент-агентства BigJack

В 2019 году хорошее мероприятие на 300–400 гостей обходилось компании в среднем в 10 тысяч рублей на человека, отметил гендиректор ивент-агентства.

"На мой взгляд, в этом году мероприятие обойдется на 30–40% дешевле", – резюмировал Андреев.

Генеральный директор компании Trend Event Agency Ольга Деменюк в разговоре с Москвой 24 отметила, что в нынешних условиях компании обратились к онлайн-корпоративам.

"У нас уже есть такие заказы на декабрь, могу сказать, что их большинство. По формату это трансляция с поздравлениями руководителей, звезд, выступлением групп. Онлайн-мероприятия сейчас проводятся креативно и интересно", – рассказала она.

Без звезд организация хорошей качественной студии с фуршетом для спикеров либо топ-менеджеров, плюс аренда помещения обойдется в среднем от 300 до 500 тысяч рублей. Ведущий, который проведет эту трансляцию, стоит от 60 до 300 тысяч, если звездный, то дороже. А дальше все зависит от наполнения онлайн-мероприятия.
Ольга Деменюк
генеральный директор компании Trend Event Agency

Средний чек на приглашение звезды на виртуальный корпоратив упал, но не у всех, говорит руководитель ивент-агентства. Однако договориться по цене в условиях падения загруженности знаменитостей стало проще, добавила Деменюк.

На онлайн-корпоративах гостям могут доставить блюда и угощения на дом, поделилась с Москвой 24 партнер, генеральный директор агентства Avantage Event Project Лилия Федорова.

"Самый простой вариант: подрядчиком предусматриваются промокоды, по которым сотрудники могут заказать то, что им необходимо, либо бесплатно, либо с определенной скидкой. Вторая история – это быстробоксы из максимально непортящихся продуктов, которые готовит кейтеринг, затем они доставляются в кратчайшие сроки", – рассказала собеседница Москвы 24.

На мой взгляд, в декабре соотношение онлайн и офлайн-мероприятий пройдет в соотношении 70 на 30 в пользу онлайна.
Лилия Федорова
генеральный директор агентства Avantage Event Project

"Те 30% – это небольшие компании, крупные корпоративы переходят на виртуальный формат", – добавила Лилия Федорова.

А как же рестораторы?

Фото: depositphotos/sergkondritskiy

На ресторанных площадках в этом году пройдет гораздо меньше новогодних мероприятий, чем в прошлые годы, соглашается вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

"Вероятно, будут искать какие-то другие площадки, чтобы корпоратив можно было отработать ночью. Однозначно, будут приглашать кейтеринг. Уровень таких мероприятий гораздо ниже, на кейтеринг серьезная гастрономия не доставляется. Но, конечно, на корпоратив люди предпочитают ресторан, а не какую-то отдельную площадку, где из еды только канапе", – заявил Миронов в беседе с Москвой 24.

Если во время проведения новогоднего мероприятия проверяющие обнаружат в ресторане нарушения санитарных норм, за это будут отвечать не организаторы праздника, а владельцы заведения, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров. Такую ситуацию Миронов считает несправедливой, поскольку, по его словам, с выпившим гостем совладать бывает непросто.

Во время корпоративов сотрудники ресторана будут подходить к гостям и просить их соблюдать предписанные требования. А гости их будут посылать подальше. Выпивший посетитель часто неконтролируем, на замечания реакция, как правило, соответствующая.
Сергей Миронов
вице-президент Федерации рестораторов и отельеров

Несмотря на то что введенные ограничительные меры вынужденные и необходимы для противостояния с вирусом, отмена новогодних корпоративов грозит ресторанам потерей 50% декабрьской выручки. Эта ситуация может стать критической, резюмировал Миронов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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