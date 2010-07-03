В Москве из-за нестабильной ситуации с COVID-19 усилили ограничения

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Москве вступают в силу ряд новых ограничительных мер, которые будут действовать с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. В частности, кафе, бары и рестораны перестанут принимать гостей в ночное время, а также временно запрещается проводить культурные, выставочные мероприятия с участием зрителей. Разбираемся, какие еще изменения произойдут в жизни москвичей, а также почему нововведения важно соблюдать.



Как изменится столичная жизнь?

В последнее время в Москве наблюдается значительный рост новых случаев коронавирусной инфекции. Вместе с тем увеличивается количество заразившихся ОРВИ и другими сезонными заболеваниями. Все это оказывает нагрузку на систему здравоохранения.

В связи со сложившейся ситуацией мэр Москвы объявил о введении дополнительных ограничений, чтобы "разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости". Они будут действовать с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школьники, студенты колледжей и вузов

На дистанционную форму обучения переводят студентов городских вузов и колледжей. Такое же решение рекомендуется принять учредителям федеральных и частных учебных заведений. Кроме того, студентам и школьникам 6–11-х классов, которых ранее уже перевели на удаленку, посоветовали соблюдать домашний режим. Уточняется, что транспортные карты учащихся на это время будут заблокированы.

Вместе с тем в пресс-службе столичного департамента образования и науки рассказали, что в этом году в школах не будет ноябрьских каникул, поскольку в октябре они были двухнедельными.



Заведения общепита

В ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00. При этом организациям рекомендуется использовать систему чекинов, то есть регистрацию номеров телефонов гостей и работников. Новые ограничения не распространяются на доставку еды и торговлю навынос: они могут по-прежнему производиться круглосуточно.

Кроме того, столичные власти заявили, что в новогоднюю ночь все московские рестораны работать не будут.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Досуг и гулянья

Количество зрителей в театрах и кинотеатрах не может превышать 25% общей вместимости зала. Временно прекращается проведение просветительских, культурных, выставочных, развлекательных и других мероприятий с участием публики. До 15 января их можно организовывать только в онлайн-режиме. Однако ограничения не распространяются на официальные мероприятия, которые реализуются по решению органов исполнительной власти.

Организовывать массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей можно только при согласовании со столичным департаментом спорта и Управлением Роспотребнадзора по Москве.

Из-за распространения вируса временно не будут работать детские лагеря дневного пребывания, детские развлекательные центры, детские комнаты в ТРЦ, а также детские уголки в заведениях общепита. При этом проведение развлекательных мероприятий, рассчитанных на юных зрителей, на открытом воздухе возможно.

На фоне пандемии в этом году отменили и проведение традиционных новогодних и рождественских мероприятий, но гулять, в том числе в новогоднюю ночь, по городским улицам можно.



ЗАГСы

На регистрациях брака в столичных ЗАГСах сократили число гостей до пяти человек, а также порекомендовали парам перенести дату на более благоприятный период. В учреждения не допускаются граждане с повышенной температурой тела и без средств индивидуальной защиты.



Лучше для нас, хуже для вируса

Когда растет заболеваемость, лучшее средство профилактики новых заражений – минимизация контактов, заявила в беседе с Москвой 24 врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

"Лучше ограничить количество людей в тех местах, где они скапливаются. Другого выхода у нас нет, пока нет массовой вакцинации. Логика и здравый смысл подсказывают, что нужно ввести какие-то ограничения, чтобы полностью не блокировать работу предприятий из-за роста числа заболевших", – объяснила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Если, например, в театре люди будут сидеть через несколько мест, то вероятность заражения уменьшится. Понятно, что экономически это невыгодно, но здесь из двух зол надо выбирать меньшее.

Вместе с тем, по мнению врача, впадать в панику из-за новых ограничений не стоит. "Мы это все переживем. Лучше это время просто использовать для прогулок на свежем воздухе, парки открыты, гулять можно", – добавила она.

Также специалист напомнила о важности ношения маски и соблюдения безопасного расстояния в 1,5–2 метра. "Важно помнить о том, что так мы снижаем вероятность заболеть самим и бережем те группы людей, которые больше всего подвержены риску", – объяснила Романенко.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский прокомментировал Москве 24 отмену новогодних мероприятий.

"Отмена новогодних гуляний, хотя это очень жалко, но это та мера, которая даст результат. Чем больше народу собирается, тем лучше для вируса и хуже для нас... Каждый отвечает за то, как он себя ведет, и от этого зависит ситуация в целом", – сказал он.

Вместе с тем вирусолог добавил, что сейчас, в принципе, людей везде собирается мало, поскольку "настроение у всех соответствующее".

По словам Аграновского, жизнь из-за COVID-19 остановить невозможно, однако важны собранность и разумность – это главные препятствия на пути распространения коронавируса, подытожил собеседник Москвы 24.

