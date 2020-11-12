ЗАГСы столицы ограничили число гостей на регистрациях брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
ЗАГСы Москвы ограничили до пяти человек число гостей на регистрациях брака из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
По ее словам, парам рекомендуется перенести дату бракосочетания на более благоприятный период.
"В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции", – приводит слова Уханевой Агентство "Москва".
Она подчеркнула, что на самой регистрации молодожены могут находиться без масок, но во время ожидания и проверки документов им нужно использовать средства индивидуальной защиты.
В отделы ЗАГС не допускаются граждане с повышенной температурой тела и без средств индивидуальной защиты.
Также в учреждениях регулярно проводят дезинфекцию помещений.
В Москве ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будут действовать до 15 января. Сергей Собянин заявил, что это является необходимым минимумом в сложившейся ситуации в столице.
Меры были усилены из-за роста числа заболевших COVID-19. В частности, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью – с 23:00 до 6:00.
Также стало известно, что в городе из-за пандемии коронавируса не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия.
В Москве из-за нестабильной ситуацией с COVID-19 усилили ограничения
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