Собянин назвал новые ограничения в Москве необходимым минимумом

18:10
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, которые будут действовать до 15 января, являются необходимым минимумом в сложившейся ситуации. Об этом мэр сообщил в интервью Первому каналу.
Собянин обратил внимание на то, что в течение последних нескольких дней число новых случаев заболевания растет, а нагрузка на коечную систему и медицину увеличивается.
"Мы должны идти на шаг вперед и прогнозировать. Исходя из этого, посоветовавшись с федеральным оперативным штабом, с Роспотребнадзором, мы это решение приняли и ввели минимальные ограничения, которые возможны в этой ситуации", – сказал Собянин.
Ранее Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать они будут с 13 ноября до 15 января 2021 года. В частности, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке-, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей ночью – с 23:00 до 6:00.
Также Сергей Собянин заявил, что следующие решения по коронавирусу могут быть приняты через 2–3 недели. Мэр выразил надежду, что через это время стабилизируется ситуация.
За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая. В Москве диагностировали 4 477 случаев.
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