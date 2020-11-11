В России подтвердили 19 851 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19 в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая.

В Москве диагностировали 4 477 случаев, в Санкт-Петербурге – 1 574, в Московской области – 701, в Нижегородской области – 414, в Архангельской области – 338, в Красноярском крае – 327, в Республике Карелия – 310, в Воронежской и Ростовской областях – по 308, в Свердловской области – 306, в Иркутской области – 260, в Забайкальском крае – 249.

Всего в РФ зарегистрировано 1 836 960 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском АО (0,4%), Республике Дагестан, Республике Татарстан (0,6%).

За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявлял, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты, предупредил вирусолог.

