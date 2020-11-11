Собянин рассказал, когда могут принять следующие решения по COVID-19

14:49
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Сергей Собянин заявил, что следующие решения по коронавирусу могут быть приняты через 2–3 недели. Мэр выразил надежду, что через это время стабилизируется ситуация.
"Исходя из ситуации, которую мы получим через 2–3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", – сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".
По его словам, власти столицы рассчитывают, что осеннее обострение ситуации с распространением коронавирусной инфекции станет последним. Он напомнил, что на выходе целый ряд вакцин, которые начинают изготавливать в промышленных масштабах.
За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19 в 85 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая. В Москве диагностировали 4 477 случаев.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,261 миллиона человек скончались. В России выявлено за весь период 1 836 960 случаев COVID-19, вылечились 1 369 357 человек, скончались 31 593.
Стало известно, какие ограничения вводят в Москве и Подмосковье из-за COVID-19
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