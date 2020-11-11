Собянин надеется на стабилизацию ситуации с COVID-19 через 2–3 недели

14:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин надеется на стабилизацию ситуации с коронавирусом через 2–3 недели. По его словам, Москва справляется с подъемом заболеваемости.
Мэр подчеркнул, что новые решения по ограничительным мерам могут принять через пару недель, исходя из ситуации. При этом они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса. Об этом Собянин рассказал в ходе пленарного заседания на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Ранее Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать они будут с 13 ноября до 15 января 2021 года.
В частности, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, временно заблокируют.
В заведениях общественного питания, а также в ночных клубах и других развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00.
Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с департаментом спорта и Роспотребнадзором.
Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей, а также работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ.
Власти Москвы усилили ограничения из-за коронавируса
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