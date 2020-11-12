Роспотребнадзор перечислил наиболее подверженных пневмонии россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Очаги внебольничной пневмонии чаще всего встречаются в организованных коллективах и семьях. При этом вспышки заболевания возникают на фоне ОРВИ. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что порядка 70 процентов городских жителей заболевают пневмонией. Внебольничная ее форма не имеет четко выраженную сезонность, однако летом случаев заболевания меньше.

"С учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа комплекс профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19, актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии", – сказано в сообщении.

Для снижения риска заболевания пневмонией в Роспотребнадзоре рекомендуют вести здоровый образ жизни, двигаться и правильно питаться. Еще стоит одеваться по погоде и не переохлаждать организм. Специалисты советуют проветривать помещения, носить средства индивидуальной защиты, соблюдать гигиену рук, а также прививаться от гриппа. За помощью врачей стоит обращаться при первых симптомах заболевания.

Отмечается, что внебольничная пневмония представляет собой острое респираторное заболевание, которое возникло вне стационара или диагностировано в первые 48 часов с момента госпитализации. Во время заболевания, как правило, наблюдаются одышка, лихорадка, кашель, боль в грудной клетке.

Ранее ВОЗ отметила, что коронавирус и грипп имеют много схожих симптомов болезни. Среди них – кашель, насморк, боль в горле, лихорадка и чувство усталости. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка. Некоторые пациенты способны дополнительно ощущать спутанность сознания. Среди симптомов также отмечается температура тела выше 38 градусов.

