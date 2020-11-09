Мурашко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 лечится в РФ амбулаторно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 75% пациентов с коронавирусом в России находятся на амбулаторном лечении, сообщил Михаил Мурашко.

"В стране уже развернуто 260 тысяч коек, 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении", – приводит ТАСС заявление главы Минздрава.

По его словам, на борьбу с COVID-19 мобилизована вся система здравоохранения. В частности, в 53 регионах страны заняты 82% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Также министр сообщил, что бригады специалистов Минздрава и федеральных учреждений помогают в борьбе с COVID-19 в 10 регионах.

За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

