Эксперты рассказали, как COVID-19 повлиял на обычный грипп

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В текущем году из-за пандемии коронавируса ученые и медики практически перестали выявлять грипп в тех странах, где уже должна была начаться его эпидемия. В Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний проанализировали данные примерно из 300 клинических американских лабораторий, находящихся во всех 50 штатах, сообщает газета "Известия".
Как оказалось, процент представленных образцов с положительным результатом теста на грипп был меньше на 98%, чем в прошлом году.
"Грипп, как и коронавирус, относится к респираторным вирусам, и потому меры, принимаемые для борьбы с COVID-19 (масочный режим, социальное дистанцирование, отмена массовых мероприятий), очевидным образом сказались и на снижении числа случаев инфицирования гриппом", – рассказал доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев.
Он отметил, что опасность тяжелого течения COVID-19 при одновременном заражении сезонным гриппом привели к тому, что многие люди сделали прививку.
Ранее терапевт Людмила Лапа назвала витамины, необходимые для борьбы с респираторными заболеваниями в осенне-зимний период. Врач рекомендовала восполнить недостаток витамина D, появляющийся зимой из-за нехватки солнечного света. Также следует обратить внимание на витамин C, который отвечает за укрепление иммунитета.
По мнению терапевта, витамины и полезные вещества лучше получать из пищи, а не лекарств, так как при бесконтрольном приеме препаратов человек может навредить себе.
За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 1 796 132 случая коронавирусной инфекции.
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