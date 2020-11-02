В Госдуме оценили идею возмещения затрат за тесты на COVID-19

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею возмещать деньги за тесты на коронавирусную инфекцию, которые были сделаны в частных клиниках. Об этом сообщает RT.

"На мой взгляд, это хорошее предложение, его нужно проработать совместно с экспертами от здравоохранения", – сказала Бассараб.

По ее словам, нужно также рассмотреть критерии, по которым будет приниматься решение о возмещении затрат за тест.

"Если есть направление врача, но по каким-то обстоятельствам… попасть к врачу или сдать анализы невозможно в течение длительного времени, то в этих случаях нужно дать возможность пациенту обратиться в частную клинику и включить их в систему ОМС", – пояснила депутат.

С идеей возвращать гражданам расходы на COVID-тестирование в частных клиниках выступили Союз потребителей и Международная конфедерация обществ.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил, что в регионах пациенты вынуждены тратить средства на ПЦР-тестирование в частных клиниках, поскольку в госполиклиниках очередь на тест составляет две-три недели. При этом ПЦР-тесты требуются как близким больных с коронавирусом (для снятия карантина), так и самим заболевшим, поскольку без двух отрицательных результатов тестов не будет закрыт больничный.

В конце октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что РФ входит в число мировых лидеров по охвату тестированием на COVID-19. Он также отметил, что в обращение ввели 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему.

