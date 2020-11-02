Оплату тестов на COVID-19 предложили возмещать из бюджета

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возвращать гражданам расходы на COVID-тестирование в частных клиниках. Об этом сообщает газета "Известия".

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил, что в регионах пациенты вынуждены тратить средства на ПЦР-тестирование в частных клиниках, поскольку в госполиклиниках очередь на тест составляет две-три недели.

При этом ПЦР-тесты требуются как близким больных с коронавирусом (для снятие карантина), так и самим заболевшим, поскольку без двух отрицательных результатов тестов не будет закрыт больничный.

"Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них", – заявил Шелищ.

По его мнению, возмещение можно было бы возложить на Фонд обязательного медицинского страхования. Со стороны потребителей, в таком случае, потребуется предоставлять чеки об оплате анализов.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев предположил, что на реализацию подобной программы потребуется порядка 10 миллиардов рублей. При этом эксперт отметил, что инициатива была бы действительно уместна в регионах, где сложнее получить бесплатный тест.

В конце октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что РФ входит в число мировых лидеров по охвату тестированием на COVID-19. Он также отметил, что в обращение ввели 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему.

