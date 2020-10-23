Мурашко заявил, что РФ входит в число мировых лидеров по охвату тестирования на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла одного из самых высоких охватов тестирования на коронавирус в мире. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы имеем один из самых высоких уровней тестирования среди стран", – сказал Мурашко.
Министр подчеркнул, что к настоящему моменту в обращение вышли 200 тест-систем для выявления коронавируса и определения антител, включая свыше 80 отечественного производства.
В Москве в настоящий момент работает система общедоступной записи на ПЦР- и ИФА-тестирование. Исследования проводятся у лиц, которые имеют признаки ОРВИ и пневмонии, а также у тех, кто находился в контакте с заболевшим коронавирусом. Помимо этого, тестирование считается обязательным условием для пациентов неинфекционных медучреждений.
В Роспотребнадзоре сообщали, что в России тест на коронавирусную инфекцию можно сделать в 882 лабораториях, из них 173 частные. По данным ведомства, 599 лабораторий находятся при государственных медицинских организациях, еще 110 – лаборатории Роспотребнадзора.
За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) COVID-19.
В Москве выявлен максимум заразившихся коронавирусом за сутки с 11 мая
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