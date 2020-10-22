В России тест на COVID-19 можно сделать в 882 лабораториях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России тест на новую коронавирусную инфекцию можно сделать в 882 лабораториях, из них 173 частные, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что 599 лабораторий находятся при государственных медицинских организациях, еще 110 – лаборатории Роспотребнадзора.

На 21 октября в стране провели более 55,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, добавили в ведомстве.

Специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова полагают, что в России пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад в первых числах ноября.

За последние сутки в России подтвердили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. В 4 116 (25,8%) из них не было клинических проявлений.

В Москве специалисты зафиксировали 4 413 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 697, в Московской области – 462, в Нижегородской области – 354, в Ростовской области – 297.