Дефицита противовирусных препаратов в России не зафиксировано – Минздрав

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В России не наблюдается дефицита противовирусных средств. Об этом свидетельствуют данные системы маркировки лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в ряде регионов наблюдается высокий спрос на данный тип лекарств, но нехватку это не вызывает.

"На фоне пандемии COVID-2019 Минздрав ведет постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Согласно данным системы мониторинга на 8 октября в обороте находилось порядка 290 тысяч упаковок препаратов с веществом фавипиравир, 730 тысяч – с содержанием лопинавира и ритонавира, а также 9,2 миллиона лекарств с азитромицином и 8,7 миллиона – с умифеновиром. При этом все средства являются маркированными.

"Достаточный объем также имеется на складах – как маркированного товара, так и не маркированного. Министерство здравоохранения, Росздравнадзор и оператор системы маркировки оперативно реагируют на обращения участников оборота и пациентов с тем, чтобы обеспечить стабильность лекарственного обеспечения", – объяснили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что препарата, который бы точно мог справиться с коронавирусной инфекций, пока нет.

