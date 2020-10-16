Попова заявила об отсутствии абсолютно действенного лекарства от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что препарата, который бы точно мог справиться с коронавирусной инфекций, пока нет. Об этом она рассказала в интервью для Первого канала.

"Главное, чего у нас сегодня нет, у нас нет одного лекарственного препарата, который был бы абсолютно действенен против этого вируса", – подчеркнула она.

Также она отметила важность соблюдения комплекса мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Попова добавила, что необходимо мыть руки, носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, Попова рассказала о том, как мутировал COVID-19 за 9 месяцев. Она отметила, что вирус в течение девяти месяцев мутировал очень мало и не изменялся в тех его локусах, которые отвечают за проявление эпидпроцесса, его агрессивность и "злость".

Ранее в России зарегистрировали два препарата для лечения коронавируса. Удостоверение государственного образца производителям выдали в отечественном Минздраве.