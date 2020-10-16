Попова рассказала об уровне мутации коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как за девять месяцев изменилась коронавирусная инфекция. Об этом она сообщила Первому каналу.

"Сегодня мы видим, что он в течение этих девяти месяцев мутировал очень мало и не изменялся в тех его локусах, которые отвечают за проявление эпидпроцесса, его агрессивность и "злость", – объяснила Попова.

Ранее Попова назвала фактор распространения COVID-19. По ее словам, рост числа случаев коронавируса вызван среди прочего увеличением числа источников заражения.

Всего в РФ выявлено 1 369 313 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали об отличиях российских вакцин от коронавируса. Они отличаются по алгоритму создания и механизму производства.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ в августе.