Попова рассказала об уровне мутации коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как за девять месяцев изменилась коронавирусная инфекция. Об этом она сообщила Первому каналу.
"Сегодня мы видим, что он в течение этих девяти месяцев мутировал очень мало и не изменялся в тех его локусах, которые отвечают за проявление эпидпроцесса, его агрессивность и "злость", – объяснила Попова.
Ранее Попова назвала фактор распространения COVID-19. По ее словам, рост числа случаев коронавируса вызван среди прочего увеличением числа источников заражения.
Всего в РФ выявлено 1 369 313 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.
Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали об отличиях российских вакцин от коронавируса. Они отличаются по алгоритму создания и механизму производства.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ в августе.
В Москве более половины заболевших COVID-19 в октябре не ездили в общественном транспорте
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