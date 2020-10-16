В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях российских вакцин от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Роспотребнадзоре назвали различия трех российских вакцин от коронавирусной инфекции. По словам главы ведомства Анны Поповой, препараты отличаются по алгоритму создания и механизму производства.

"Сегодня есть разные технологии производства и создания вакцин в мире. Мы разработали шесть алгоритмов, шесть глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций. Мы готовились к тому, что случилось, что придет что-то неизвестное", – сказала Попова в эфире Первого канала.

Попова добавила, что при создании вакцины специалисты могут задействовать разные производственные площадки.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ в августе. Препарат "Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. 14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19. Препарат "ЭпиВакКорона" разрабатывался в центре "Вектор".

Еще одну вакцину от COVID-19 разработали ученые Крымского федерального университета имени Вернадского. Сообщалось, что исследователи использовали свой научный опыт в вирусологии и генетике.

15 октября Михаил Мурашко заявил, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавирусной инфекции, возможно, начнется в конце ноября или декабре.

Ранее ряд экспертов и специалистов озвучивали противопоказания к получению вакцины от коронавируса. В частности, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов выделил наличие первичного иммунодефицита.

Также прививку от COVID-19 не смогут получить беременные и кормящие женщины. Кроме того, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, прививку не смогут сделать болеющие люди. Помимо этого, перед получением вакцины людям запрещено употреблять алкоголь.

