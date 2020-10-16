Попова назвала фактор распространения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа случаев коронавируса вызван, среди прочего, увеличением числа источников заражения. Об этом она рассказала в интервью Первому каналу.

"Растущие цифры, они связаны еще и с тем, что если в весенний период волна COVID шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространялась на Урал, в Сибирь, то сегодня во всех субъектах РФ, во всех городах, практически во всех населенных пунктах, есть люди, встретившиеся с COVID-19", – объяснила эксперт.

По словам Поповой, число источников растет сообразно с числом проводимых тестирований. Как следствие, повышается и сама заболеваемость коронавирусом в целом.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что остановить распространение коронавируса возможно, если соблюдать все необходимые меры предосторожности. По ее словам, гражданам следует проявлять больше ответственности.

За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавируса. Клинические проявления болезни отсутствовали у 4 031 человека. В Москве число новых случаев впервые за осень превысило отметку в 5 тысяч.

