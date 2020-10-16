Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые за осень превысило отметку в 5 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице за последние сутки подтвердили 5 049 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Впервые за осень этот показатель превысил отметку в пять тысяч.
За неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 29,4% по сравнению с предыдущей. За сутки госпитализировано 1 140 пациентов. Всего за эту неделю в больницы попали на 16,8% больше человек, чем за прошлую.
На ИВЛ в столичных больницах находится 318 человек. Среди новых выявленных случаев 41,8% – люди от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 79 лет, 4,5% – старше 80 лет, 13,8% – дети.
За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавирусной инфекции, Всего в стране зарегистрировано 1 369 313 случаев. За сутки в России скончались 232 человека, за весь период – 23 723 человека. Выписано за сутки 8 485 человек, всего выздоровели 1 056 582.
В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По распоряжению Сергея Собянина было приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.
В Москве еще 1 953 человека вылечились от COVID-19
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