ФАС согласовала предельную цену на препарат "Фавипиравир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предельная отпускная цена лекарства "Фавипиравир" составит 100 рублей за таблетку – ФАС согласовала стоимость первым двум производителям, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили: упаковка таблеток будет стоить 5 500 рублей без учета надбавок регионов.

"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей", – пояснили в Федеральной антимонопольной службе.

Также в ведомстве подчеркнули, что снижение отпускной цены составило более 50%, что сделает препарат более доступным для россиян.

"Если сейчас стоимость "Фавипиравира" в аптеках Москвы составляет от 11 320 до 16 306 рублей, то после регистрации его предельной отпускной цены максимальная цена в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6 875 рублей включая НДС (упаковка 50 таблеток)", – пояснили в ФАС.

Ранее о пересмотре цен на препараты от COVID-19 сообщила Татьяна Голикова. Она отметила, что данные средства внесут в список жизненно важных и необходимых лекарств.