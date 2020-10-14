Специалисты выявили более 15 эффективных соединений для создания лекарств против COVID-19

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Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" проводят исследования по оценке эффективности терапевтических средств и новых соединений при лечении коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отмечается, на сегодняшний день эксперты уже оценили противовирусные свойства более 500 кандидатных средств. Исследования проходят в несколько этапов, в которые входит изучение свойств в экспериментах in vitro – на культурах клеток и in vivo – на лабораторных животных.

"Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", – говорится в сообщении.

Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак отметил, что "Фавипиравир" сегодня – единственное средство от COVID-19 в России, которое хоть как-то воздействует на коронавирус. Он добавил, что есть рекомендованные дозы препарата, а побочные эффекты возникают, когда они превышаются.

Минздрав разрешил амбулаторное применение отечественного препарата "Фавипиравир" компании "Р-Фарм" в сентябре. До этого препараты применяли только для лечения в стационарах.