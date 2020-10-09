Росздравнадзор ответил на данные о реакциях препарата от коронавируса

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Росздравнадзор ответил на данные о том, что у лекарства от COVID-19 "Фавипиравир" найдены побочные эффекты.

В сообщении Росздравнадзора, которое приводит РБК, говорится, что сведений о "развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения", не поступало.

Ранее такие данные опубликовал информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с коронавирусом "ФармаCOVID" на базе РМАНПО Минздрава.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак отметил, что "Фавипиравир" сегодня – единственное средство от COVID-19 в России, которое "хоть как-то воздействует на коронавирус".

Он добавил, что есть рекомендованные дозы препарата, а побочные эффекты, когда они превышаются. "Кроме того, чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства", – добавил он.

Минздрав разрешил амбулаторное применение отечественного препарата "Фавипиравир" компании "Р-Фарм" в сентябре. До этого препараты применяли только для лечения в стационарах.