Росздравнадзор ответил на данные о реакциях препарата от коронавируса

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Росздравнадзор ответил на данные о том, что у лекарства от COVID-19 "Фавипиравир" найдены побочные эффекты.
В сообщении Росздравнадзора, которое приводит РБК, говорится, что сведений о "развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения", не поступало.
Ранее такие данные опубликовал информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с коронавирусом "ФармаCOVID" на базе РМАНПО Минздрава.
Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак отметил, что "Фавипиравир" сегодня – единственное средство от COVID-19 в России, которое "хоть как-то воздействует на коронавирус".
Он добавил, что есть рекомендованные дозы препарата, а побочные эффекты, когда они превышаются. "Кроме того, чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства", – добавил он.
Минздрав разрешил амбулаторное применение отечественного препарата "Фавипиравир" компании "Р-Фарм" в сентябре. До этого препараты применяли только для лечения в стационарах.
Цена препарата от коронавируса "Авифавир" составит 8 тыс рублей
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