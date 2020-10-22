В России выявили 15 971 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. В 4 116 (25,8%) из них не было клинических проявлений, сообщили в Оперштабе.

В Москве специалисты зафиксировали 4 413 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 697, в Московской области – 462, в Нижегородской области – 354, в Ростовской области – 297.

В Свердловской области выявили 259 новых случаев коронавируса, в Архангельской области – 256, в Красноярском крае – 248, в Воронежской области – 246, в Республике Бурятия – 231.

Всего в России зарегистрировано 1 463 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Ненецком автономном округе и Чеченской Республике – по 0,2%.

За последние сутки в стране подтвердили 290 летальных случаев, 66 пациентов умерли в Москве. Всего в России скончались 25 242 человека с диагностированным COVID-19.

Также стало известно число выздоровевших за тот же период наблюдений. По всей стране выписали 11 428 человек, из них 2 519 – в Москве. Всего по стране выздоровели 1 107 988 человек.

