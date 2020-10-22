Врач назвала снижающую риск заражения COVID-19 болезнь

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих рассказала, что наличие аллергии снижает вероятность появления вирусного заболевания.

В интервью радио Sputnik она отметила, что аллергики также реже имеют онкологические заболевания.

"Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)", – отметила Рыжих.

В то же время аллергия не является полной гарантией того, что человек не заболеет коронавирусом. Более того, из-за схожих внешних проявлений аллергию и COVID-19 легко спутать между собой. Чтобы такой ситуации не возникало, Рыжих посоветовала обращаться к врачу.

Врач подчеркнула, что если кашель и затрудненное дыхание появляются каждую осень, то это свидетельствует о наличии аллергического заболевания. Она отметила, что аллергеном при этом могут быть белок или вещество, которое может присоединить его к себе.

"Холод – это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции", – отметила Рыжих.

Специалист сообщила, что в осенний период чаще всего аллергенами являются пылевые клещи и плесневые грибы. Последние, по словам Рыжих, являются аэроаллергенами и чаще всего появляются в гнилых местах. В связи с этим обострение аллергической реакции возможно рядом с опавшей листвой, отметила врач.

"С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма", – рассказала Рыжих.

Ранее врач общей практики городской поликлиники № 210, обладатель статуса "Московский врач" Елена Астраханцева рассказала, что поможет избежать простудных заболеваний осенью. Она призвала обратить внимание на одежду, покрывающую голову, шею и ноги, которые наиболее уязвимы для простуды. Также она отметила важность вакцинации против гриппа и ношения средств индивидуальной защиты.