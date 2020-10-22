Ополаскиватели для рта оказались эффективными в борьбе с коронавирусом

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Ученые Медицинского колледжа Пенсильвании в США выяснили, что жидкости для полоскания рта способны инактивировать коронавирусы.

Как говорится в сообщении учебного заведения, исследователи протестировали несколько ополаскивателей для рта и носоглотки. Образцы включали в себя раствор детского шампуня, средства для ополаскивания на основе перекиси водорода и другие антисептические растворы.

Вещества контактировали с вирусами, схожими с SARS-Cov-2, в течение 30 секунд, одной или двух минут перед последующим разбавлением. После этого в растворы помещали клетки человека. Уровень вирусов определяли по числу выживших после нескольких дней клеток.

Оказалось, что детский шампунь и многие средства для полоскания рта уничтожали 99,9 процента вирусов спустя 30 секунд контакта. Теперь специалисты планируют провести клинические испытания ополаскивателей на снижение вирусной нагрузки у пациентов с COVID-19.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что защита организма от респираторных инфекций может понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период.