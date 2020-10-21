Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:24

Врач назвал четыре типа COVID-19

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о четырех типах заболевания коронавирусом. Он перечислил их в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, пациенты могут переносить заболевание бессимптомно, в сопровождении симптомов ОРВИ, с осложнениями в виде нетяжелой пневмонии или в агрессивной форме с тяжелой пневмонией. Мясников пояснил, что последний вариант особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее эксперты из РЭУ имени Плеханова спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом в России в первых числах ноября. Во время исследования ученые опирались на анализ числа заболевших, суточного прироста числа выполненных тестов на COVID-19 и соотношения этого числа.

В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса, 4 076 (25,9%) из них были без клинических проявлений. В Москве зарегистрировано 4 389 новых случаев коронавируса.

Заболевшая COVID-19 москвичка рассказала о самочувствии

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать