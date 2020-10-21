Врач назвал четыре типа COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о четырех типах заболевания коронавирусом. Он перечислил их в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, пациенты могут переносить заболевание бессимптомно, в сопровождении симптомов ОРВИ, с осложнениями в виде нетяжелой пневмонии или в агрессивной форме с тяжелой пневмонией. Мясников пояснил, что последний вариант особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее эксперты из РЭУ имени Плеханова спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом в России в первых числах ноября. Во время исследования ученые опирались на анализ числа заболевших, суточного прироста числа выполненных тестов на COVID-19 и соотношения этого числа.

В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса, 4 076 (25,9%) из них были без клинических проявлений. В Москве зарегистрировано 4 389 новых случаев коронавируса.