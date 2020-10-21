Песков заявил, что разговоров о новом локдауне в РФ из-за COVID-19 не ведется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговоров о локдауне в связи с распространением коронавируса в РФ не ведется, передает RT.
"Никаких разговоров об этом (локдауне. – Прим. ред.) не ведется", – сказал Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос: почему произошла переоценка тактики по сравнению с весенним периодом, – заявил, что тогда страна была недостаточно готова к пандемии. По его словам, в России не было в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и ощущался дефицит аппаратов ИВЛ.
"Тогда были необходимы крайние меры предосторожности. Сейчас проделанная работа уже дала свои результаты. Система готова выдерживать то давление, которое на нее сейчас оказывается пандемией", – заявил Песков.
Пресс-секретарь также добавил, что сдержать распространение коронавируса помогают личные предосторожности граждан, соблюдение профилактических мер и вовремя принятые решения региональных властей.
"Вы видите, что в разных регионах власти принимают разные решения, именно действуя на основе тех особых ковидных полномочий, которые они получили еще весной. Поэтому эта система работает и позволяет <…> все-таки более гибко подходить к этой опасности", – добавил Песков.
На прошлой неделе Песков заявил, что Россия имеет по COVID-19 больший запас прочности, так как выстроена целая система по борьбе с вирусом. По его словам, жизнь и здоровье населения являются абсолютным приоритетом.
В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса, 4 076 (25,9%) из них были без клинических проявлений. В Москве зарегистрировано 4 389 новых случаев коронавируса.
Всего в России зарегистрировано 1 447 335 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чеченской Республике, Чувашской Республике, Чукотском АО, Московской области.
В Москве зарегистрировано 4 389 новых случаев COVID-19
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