Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Пальцев предположил, что с морозным временем года число случаев коронавируса уменьшится. Об этом сообщает "Парламентская газета".

"Думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный", – заявил специалист.

По мнению Пальцева, значительный прирост осени – это следствие совокупности двух факторов. Во-первых, заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, особенно активны в сезон дождей и сырости. Во-вторых, в городе включили отопление позже фактического похолодания.

Академик также отметил роль снижения иммунитета из-за самоизоляции весной нынешнего года. Помимо этого, фактором распространения коронавируса стали туристические поездки за границу и массовое посещение общественных мест.

По мнению заслуженного врача России Александра Карабиненко, зимой маски и перчатки будут по-прежнему актуальны как мера профилактики коронавируса. Специалист отметил, что защитные средства на лице помогут предотвратить распространение паров и мелких брызг от людей.

