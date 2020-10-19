Эксперт рассказал, как носить маску, чтобы не запотевали очки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Автор Telegram-канала "Доктор Фил", медицинский блогер Филипп Кузьменко дал несколько советов тем, кто носит одновременно и маску, и очки. Это связано с тем, что очки постоянно запотевают при ношении средства индивидуальной защиты.
В эфире радио Sputnik он предложил использовать специальный спрей-антифог, который поможет удерживать видимость через очки на необходимом уровне. Однако проще всего, по мнению Кузьменко, в таких случаях использовать респиратор.
"Носить респиратор и плотно прижимать его к носу, чтобы, когда вы выдыхаете, воздух не шел вверх, а шел через клапан, который обычно сбоку, тогда на очки он не будет попадать. Я бы советовал людям, которые носят очки, носить респиратор, тогда им будет проще", – заявил эксперт.
Он также добавил, что существует способ воспрепятствовать запотеванию очков и при ношении обычной маски. Кузьменко предложил завернуть внутрь верхний край, который расположен в районе гибкой алюминиевой вставки. Однако, по словам эксперта, одновременное ношение масок и очков создают большую нагрузку на уши.
"Может натереть, уши могут устать, заболеть. Эластичные крепления на маске могут помочь, но все зависит от ушей, насколько маска может подгоняться", – отметил Кузьменко.
Он подчеркнул, что время от времени необходимо снимать и маску, и очки. Кузьменко заявил, что природа не создавала человеческие уши для крепления множества девайсов.
Ранее глава Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко заявила, что ношение масок позволяет обеспечивать психологический комфорт во время пандемии коронавируса. Наличие средства индивидуальной защиты убеждает человека в его собственной защищенности, отметила эксперт.
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