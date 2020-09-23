В Роспотребнадзоре объяснили, какие маски нельзя использовать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Роспотребнадзоре не рекомендуют использовать защитные многоразовые маски, сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, сообщает РИА Новости.

"Если маска сшита из того материала, который не изучен, который может пропускать различные частички, в том числе и вирусы, конечно, от такой маски пользы не будет", – отметила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, при покупке маски необходимо прочитать свидетельство и сертификат о ее пригодности для использования в медицинских целях.

Отвечая на вопрос о смысле ношения масок, эксперт подчеркнула, что врачи, пренебрегающие медицинскими масками, при общении с пациентами заражаются в 1,8 раза чаще тех, кто их носит.

"Необходимо маски носить и тем, кто контактирует с больными, и тем, кто болеет, чтобы препятствовать распространению инфекции", – заключила Руженцова.

Ранее Московский метрополитен снизил стоимость масок до 10 рублей. В мэрии напомнили, что носить маски в московском транспорте по-прежнему обязательно.