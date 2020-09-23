Защитная маска снижает риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Медицинская маска снижает риск заболевания респираторными инфекциями в 1,8 раза. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, использование перчаток снизит риск заражения в 1,3 раза. "В рамках проекта проводился анализ эффективности использования СИЗ (медицинская маска, перчатки, обработка рук дезинфицирующими средствами, и их комбинаций)", – сказали в пресс-службе ведомства.
Среди людей, которые использовали средства индивидуальной защиты, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ меньше, пояснили в ведомстве. Уточняется, что в случае контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение маски снижало вероятность инфицирования возбудителями в 1,8 раза.
В Роспотребнадзоре обратили внимание, что носить защитные маски рекомендуется при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте.
В ведомстве добавили, что маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. "Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством", – подчеркивают в организации.
Ранее Московский метрополитен снизил стоимость масок до 10 рублей. В мэрии напомнили, что носить маски в московском транспорте по-прежнему обязательно.
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