У пассажиров столичного метро регулярно проверяют наличие масок и перчаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном метро продолжаются рейды по проверке наличия у пассажиров масок и перчаток, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

"В течение недели контроль охватывает все станции метро. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте является обязательным. Проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что за нарушение масочного режима грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Если же пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, то его не оштрафуют.

Масочный режим остается обязательным и в Подмосковье. Кроме того, в Московской области по-прежнему от жителей требуется держаться на безопасном расстоянии друг от друга. Также там сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и для страдающих хроническими заболеваниями.