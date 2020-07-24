Актерам театров не придется надевать маски на сцене – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Методические рекомендации по профилактике коронавируса в театрах и на концертах подготовил и опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.
"Рекомендации были разработаны по поручению правительства РФ совместно с министерством культуры. Деятельность возобновляется на основании решений высших должностных лиц субъектов с учетом предложений главных государственных санитарных врачей", – говорится в сообщении.
В документе указано, что во время репетиций и на сцене артистам театра не нужны маски, но при обслуживании зрителей они должны использоваться. Также перед открытием должна проводиться влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Зрителей планируют допускать до концерта в масках.
Ранее сообщалось, что с 31 июля в Подмосковье должны заработать театры и кинотеатры. Речь о залах, где не более трех тысяч мест.
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