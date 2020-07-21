Новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова" будет готова к концу года

11:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" планируют достроить к концу года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в здании продолжается внутренняя отделка помещений, устанавливают двери, укладывают полы, подходят к завершению фасадные работы, идет благоустройство территории.
На первом этаже театра разместятся гардеробы, помещения для содержания животных и медицинский кабинет. Зрительские ложи с местами для маломобильных посетителей оборудуют на втором этаже, также там разместят помещения для артистов и животных-артистов, репетиционный зал. Третий этаж будет отведен под технические помещения, а в подвале разместятся кухни, буфет, помещения для персонала.
Всего для зрителей будет отведено 336 мест, из них 319 – в зале и 17 мест – в трех ложах. Сцена будет выполнена в виде арены, ее диаметр составит 13 метров.
Животных будут выводить из главного артистического прохода шириной 4,2 метра. Вокруг манежа установят железобетонный барьер, который будет возвышаться на метр от уровня настила.
Ранее стало известно, что кинотеатр "Художественный", который закрылся на реставрацию в 2014 году, планируют открыть к концу 2020 года. Он будет действовать как премьерный и фестивальный центр.
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