Снятие ограничений с театров 1 августа позволит им подготовиться к сезону – Собянин

19:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин заявил, что снятие ограничений с театров, запланированное на 1 августа, позволит им подготовиться к новому сезону.
"Большинство театров, скорее всего, с 1 августа не откроется, потому что у них межсезонье, театральный сезон, скорее всего, начнется осенью", – сообщил мэр столицы.
По словам главы города, все кинотеатры также не смогут одновременно открыться, так как может отсутствовать репертуарная линейка новых фильмов. "Там много проблем, но потихоньку они должны возвращаться. И театры открыли", – отмечает Сергей Собянин.
Мэр Москвы напомнил, что школы также не работали, потом им разрешили возобновить деятельность. "Почему? Потому что должен подготовительный период быть. В тех же университетах сдача каких-то экзаменов, зачисление абитуриентов и так далее", – сказал Сергей Собянин.
"Как раз лаг такой до сентября существует, чтобы у нас и театральная жизнь вошла в нормальное русло, и образовательные учреждения, университеты. Для этого время требуется", – сказал Собянин.
Ранее Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений.
"Это наш город": Москва подошла к новому этапу снятия ограничительных мер
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