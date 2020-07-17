Снятие ограничений с театров 1 августа позволит им подготовиться к сезону – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что снятие ограничений с театров, запланированное на 1 августа, позволит им подготовиться к новому сезону.

"Большинство театров, скорее всего, с 1 августа не откроется, потому что у них межсезонье, театральный сезон, скорее всего, начнется осенью", – сообщил мэр столицы.

По словам главы города, все кинотеатры также не смогут одновременно открыться, так как может отсутствовать репертуарная линейка новых фильмов. "Там много проблем, но потихоньку они должны возвращаться. И театры открыли", – отмечает Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что школы также не работали, потом им разрешили возобновить деятельность. "Почему? Потому что должен подготовительный период быть. В тех же университетах сдача каких-то экзаменов, зачисление абитуриентов и так далее", – сказал Сергей Собянин.

"Как раз лаг такой до сентября существует, чтобы у нас и театральная жизнь вошла в нормальное русло, и образовательные учреждения, университеты. Для этого время требуется", – сказал Собянин.

Ранее Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений.